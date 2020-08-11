В Орле построят студенческий городок

Кампус может появиться благодаря соглашению с Россотрудничеством.

Власти Орловской области заключили ряд договоренностей с представителями Россотрудничества (Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств). Среди прочего, в Орле планируется появление студенческого кампуса. Его хотят построить в рамках федерального проекта «Экспорт образования».

Как следует из сообщения пресс-службы регионального правительства, проект «Кампус для цифровой промышленности», включающий дорожные карты по привлечению студентов из стран ближнего и дальнего зарубежья, уже разработали. На данный момент проходит процедура согласования.

Сообщается, что в настоящее время в Орловской области обучается более 4 тысяч иностранных студентов из 75 стран мира. Строительство студенческого городка с современной инфраструктурой позволит создать условия для привлечения в регион более 6000 учащихся вузов из разных стран. При этом особое внимание уделят молодежи из стран СНГ.

Предметом соглашения между правительством Орловской области и Россотрудничеством является развитие международных связей в научно-технической, образовательной, культурной и деловой сферах.

ИА «Орелград»