В Орловской области на родителей завели 163 дела

Уголовные дела были возбуждены за отказ выплачивать алименты детям.

В первом полугодии 2020 года в Орловской области было возбуждено 163 уголовных дела по статье 157 УК РФ (неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей). Такие данные привели в региональном управлении ФССП России и отметили, что нерадивых родителей долг заставят погасить принудительно. Для этого законодательством предусмотрен широкий спектр различных мер.

Так, согласно приведенной статистике в первой половине текущего года в Орловской области за неуплату алиментов были осуждены 146 человек. Из них 106 граждан были наказаны исправительными работами, 32 получили реальное лишение свободы, шесть человек отделались условными сроками заключения, а один осужденный был оштрафован.

«Применение уголовно-правовых мер побуждает алиментщиков не игнорировать свои родительские обязанности, а своевременно и добровольно выплачивать алименты на содержание собственных детей, — говорят в УФССП России по Орловской области. — В результате активных мер принудительного исполнения, предпринятых судебными приставами-исполнителями, часть должников либо погасили задолженность, либо трудоустроились, чтобы в дальнейшем выполнять алиментные обязательства».

ИА «Орелград»