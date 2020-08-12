Регистрация кандидатов в горсовет Орла завершена

12.8.2020 | 7:36 Новости, Общество

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Пройти процедуру смогли не все желающие, а кто-то и сам передумал.

По информации орловской муниципальной избирательной комиссии, из 205 человек, подавшим документы для участия в выборах по одномандатым округам, отказано 53.

Сообщается, что от участия в выборах по личному заявлению отказались 9 кандидатов, 6 из них выдвигались по одномандатным округам.

— Всего по состоянию на 10 августа 2020 года в выборах участвуют 146 кандидатов-одномандатников, — рассказали в МИК.

Уже известно, что в выборах будут участвовать девять партий по единому избирательному округу: КПРФ, «Справедливая Россия», «Единая Россия», «Яблоко», «Зеленые», Партия пенсионеров, «Патриоты России», «Демократическая партия России» и ЛДПР.

Напомним, единый день голосования в этом году пройдет 13 сентября. Но выбирать депутатов, благодаря решению избиркома, можно будет уже со 2 сентября.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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