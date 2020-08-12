В Орле на пассажиров без масок составляют протоколы

12.8.2020 | 8:10 Новости, Общество

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Сотрудники полиции и иных ведомств провели рейд на общественном транспорте.

Вчера, 11 августа в Орле прошел очередной рейд на общественном транспорте. Сотрудники полиции, ГИБДД, Ространснадзора и областные чиновники проверили, есть ли маски у пассажиров и водителей.

Под проверку попали два троллейбуса и семь маршруток. На двоих орловцев, находившихся в салонах без средств индивидуальной защиты, полицейские составили административные протоколы, передает ОГТРК. «Водители отделались предупреждениями, так как маски у них были, правда, в момент остановки — не на лице. Жалуются, что восемь часов проработать в маске достаточно тяжело», — пишет СМИ.

Департамент транспорта также направил два протокола в адрес перевозчиков, в автобусах которых нашлись пассажиры без масок.

Как уже писал «Орелград», ранее глава областного департамента здравоохранения Иван Залоги заявил, что в росте числа заболевших коронавирусом в регионе виноваты нарушители масочного режима. При этом в последнее время в городе и области прошли мероприятия с большим скоплением людей, где о масках и социальной дистанции никто не вспоминал. В том числе и чиновники.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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