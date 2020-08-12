В Орле стартует чемпионат России по планерному спорту

Уже сегодня участники начнут тренировки.

В Орле идут неофициальные тренировки участников чемпионата России по планетному спорту. Это первые за пять лет соревнования планеристов на Орловщине и единственный спортивный чемпионат, который пройдет у нас в этом году.

Официальные тренировки спортсменов начнутся завтра, 13 августа. У спортсменов есть три тренировочных дня, а потом будут разыгрываться упражнения.

Церемония открытия состоится 15 августа в 10.00 на аэродроме «Пугачевка» в Орловском районе. По ее окончании пройдет первый официальный брифинг и жеребьевка участников. Закрытие чемпионата намечено на 27 августа.

Напомним, с 2016 года орловский планерный клуб фактически остановил свою деятельность. У организации возникли финансовые трудности, а поддержки у областных чиновников планеристы долго не могли найти. Лицензию на возобновление работы клубу выдали только в июле этого года.

Августовские соревнования планеристов со всей страны на «Пугачевке» в этом году будут единственным спортивным чемпионатом, который проведут в Орловской области.

ИА «Орелград»