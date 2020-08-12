В Орле возбудили дело на застройщика, который украл деньги дольщиков

Дом должны были сдать несколько дней назад, но его даже не начали строить.

Застройщика второй очереди дома по улице Космонавтов в Орле обвинили в мошенничестве. Он собрал с желающих купить квартиры деньги, дом обещал построить к 9 августа, но даже не начал работы. Ущерб, нанесенный дольщикам, оценивается почти в 40 млн рублей.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области, дольщики «Унистрой-Орел» пожаловались на застройщика на личном приеме у недавно назначенного прокурора Владислава Малкина.

— Установлено, что директор строительной организации с января 2018 года по август 2020 года заключил с гражданами и организациями 49 договоров долевого участия в строительстве указанного дома со сроком сдачи его в эксплуатацию 09.08.2020. Сумма привлеченных денежных средств превышает 36 млн рублей. Однако застройщик обязательства не выполнил, к строительству дома до настоящего времени не приступил, — рассказали об итогах прокурорской проверки в ведомстве.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении директора «Унистрой-Орел» «и иных неустановленных лиц» по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Глава компании-застройщика задержан.

ИА «Орелград»