Жителю Орловской области почти год не платили зарплату

12.8.2020 | 13:15 Новости, Общество

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Заработок орловец получил только после вмешательства судебных приставов.

Как сообщили в управлении ФССП России по Орловской области, этим делом занимались приставы Урицкого района. Местная организация задолжала своему работнику крупную сумму по зарплате. Сообщается, что заработанное мужчина не получал в течение почти года.

Добровольно погашать задолженность организация отказывалась.

Работник обратился в суд, который встал на его сторону. Работодателя обязали погасить образовавшуюся задолженность, а после вступления судебного решения в законную силу было открыто исполнительное производство. Однако даже это не заставило бывшего начальника отдать деньги бывшему подчиненному. В целом на тот момент задолженность достигла 120 тысяч рублей.

Помогли меры принудительного взыскания. Как пояснили в УФССП, судебные приставы вынесли постановления о взыскании исполнительского сбора и об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах фирмы. Кроме того, организации запретили проводить любые регистрационные действия в отношении своей недвижимости и автотранспорта.

«Принятые меры стали основанием для исполнения обязательств: организация полностью погасила задолженность по заработной плате, а также исполнительский сбор», — сообщила Наталия Булгакова, главный специалист по взаимодействию со СМИ УФССП России по Орловской области.

ИА «Орелград»

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