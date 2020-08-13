На Знаменке произошло тройное ДТП с грузовиком

В аварии под Орлом пострадала водитель иномарки.

Вчера утром на Знаменке произошло тройное ДТП: в «паровозик» собрались «КамАЗ» и две иномарки.

Авария случилась около 10.00. Грузовик под управлением 29-летнего водителя ехал по улице Советской со стороны Орла. В районе дома №24А он столкнулся с ехавшим попутно «Хендей Гетс» под управлением 29-летней женщины.

В свою очередь «Хендай» толкнул «Ауди 100», за рулем которого ехал 52-летний мужчина.

Спустя несколько часов после аварии водитель «Хендая» обратилась за медпомощью в больницу им. Семашко в Орле, рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. После осмотра медиков пострадавшую отпустили домой.

ИА «Орелград»