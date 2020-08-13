Орловчанка хотела побыстрее продать землю и поплатилась

Мошенница не только не заплатила задаток, но и выманила деньги у продавца участка.

Орловские полицейские нашли подозреваемую в обмане орловской пенсионерки. Бабушка хотела продать участок, а в итоге лишилась сбережений. Причем выяснилось, что орловчанка – не единственная жертва злоумышленницы.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, предложение о продаже участка пенсионерка из Орла разметила на одном из популярных профильных сайтов. Через некоторое время ей позвонила незнакомка, которая представилась покупательницей. Женщина предложила внести задаток за землю в размере 50 тысяч рублей, а также попросила гражданку предоставить номер карты и паспортные данные.

Ничуть не насторожившись, бабушка выполнила условия незнакомой «покупательницы». А та в дальнейшем не только не приобрела участок пенсионерки, но и обманным путем убедила пожилую женщину отдать 170 тысяч рублей. Потерпевшая сама перевела их на счет преступницы.

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве. Уже задержана причастная к нему 22-летняя жительница другого региона, рассказали в пресс-службе ведомства. Девушка не стала отрицать свою вину. Помимо обмана орловчанки, ее подозревают еще в нескольких аналогичных преступлениях в разных регионах страны.

Сообщается, что в настоящее время злоумышленница вернула деньги орловской пенсионерке.

ИА «Орелград»