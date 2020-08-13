Орловские спасатели вытащили собаку из-под забора

У животного, решившего пролезть в чужой двор, застряла голова.

Вчера, 12 августа орловские спасатели помогли выбраться из беды любопытной собаке. Животное решило пробраться на чей-то участок на улице Хохлова в Ливнах. И – застряло.

Спасателей вызвали очевидцы. Собака не смогла просунуть голову под железное ограждение участка, но и выбраться назад у нее не получалось. Местные жители пытались самостоятельно помочь животному, но у них ничего не вышло, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области.

Помочь животному приехал дежурный караул 7-й пожарно-спасательной части. Используя шанцевый инструмент, они освободили испуганное животное из западни, рассказали в ведомстве.

Очевидцы спасения собаки поблагодарили сотрудников МЧС. А собаке, можно сказать, повезло, что в этот момент ничего поблизости не горело. В пресс-релизе сказано, что на помощь животному спасатели выехали «учитывая, что в тот момент помощь людям не требовалась».

ИА «Орелград»