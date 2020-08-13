Орловского судебного пристава заподозрили в коррупции

13.8.2020 | 13:58 Новости, Происшествия

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Сотрудницу регионального управления ФССП обвинили в получении взятки.

В СКР по Орловской области возбудили уголовное дело по преступлению, связанному с коррупцией. Судебного пристава-исполнителя из Орла заподозрили в получении взятки.

По версии следствия, сотрудница Северного райотдела судебных приставов с июля 2019 года по февраль 2020-го получала взятки от местной жительницы. Та в общей сложности отдала приставу около 12 тысяч рублей, чтобы сотрудница ФССП, по сути, сделала свою работу. Как пояснили в пресс-службе ведомства, пристав занималась взысканием алиментов с отца ребенка орловчанки.

Сообщается, что преступление выявлено при участии сотрудников УФСБ и УФССП.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИА «Орелград»

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