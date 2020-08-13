Подрядчик: мост «Дружбы» в Орле не рассчитан на движение грузовиков

Объект, по которому уже пустили городской пассажирский транспорт, еще только готовится к приемке.

Торжественно открытый 3 августа мост «Дружба» в Орле до сих по не принят комиссией, а работы на нем не завершены. Это следует из репортажа ОГТРК. Среди прочего, подрядчик заявляет СМИ, что мост вообще не рассчитан на движение грузового транспорта. Из-за которого, якобы, и образовалась первая же яма.

Подрядчик, ремонтирующий мост Дружбы, планирует сдать объект до конца августа. «Сейчас строители наносят разметку термопластиком — это практически последние работы на объекте», — говорится в сюжете СМИ.

Директор белгородской подрядной организации Владимир Полежаев рассказал, что примененная технология на деформационных швах «подразумевает запрет на передвижение по мосту грузового транспорта».

«И проектом это было предусмотрено, и экспертиза пройдена, и по факту сделано — это устройство деформационных швов с щебеночно-мастичным заполнением», — говорит Полежаев. Также, по его словам, не отклонился от одобренного госэкспертизой проекта уровень тротуара. Орловцы уже предрекают, что в дождь здесь будет не пройти из-за «фонтанов» из-под колес машин. По мнению Полежаева, это «не доставит хлопот, если на мосту будут регулярно проводить уборку».

Как уже писал «Орелград», торжественное открытие моста состоялось 3 августа. Уже 6-го автомобилисты сфотографировали на нем первую яму. А с 8 числа на непринятом до сих пор объекте открыли движение городского пассажирского транспорта.

Напомним, движение по мосту «Дружба» должно было открыться в конце 2019 — начале 2020 года. Однако прежний подрядчик, «Региональные газораспределительные сети», сорвал сроки работ. Новый подрядчик «Ремспецмост» — из Белгородской области. Согласно контракта с ним, работы планировали завершить к 1 декабря 2020 года. Стоимость ремонта моста составила почти 300 млн рублей.

ИА «Орелград»