На орловскую «Дорожную службу» пожаловались в УФАС

Потенциальный поставщик возмутился ответом закупочной комиссии предприятия.

Сразу две похожих друг на друга жалобы поступили в управление ФАС России по Орловской области от компании «РК-Инвест». Жалуется она на областную «Дорожную службу». Из писем компании следует, что госпредприятие объявило о закупках 3500 тонн нерудных материалов и 4200 тонн песка из отсевов дробления гранитов.

Компания направила свои заявки, приложив к ним паспорта продукции и сертификаты. Правда, судя по всему, это была документация на аналогичную продукцию, которая поставлялась ранее. Тем не менее, фирма пишет, что целью направления этих документов являлось ее желание предоставить заказчику информацию о реальной возможности исполнить заявленные обязательства.

«Представленные документы выдавались на подобный товар, но не заявленный к поставке», — признает заявитель в жалобе. В обоих случаях закупочная комиссия «Дорожной службы» дала одинаковый ответ: «Заявленные участником закупки конкретные показатели товара не соответствуют конкретным показателям, указанным в подтверждающих качество документах, входящих в состав заявки участника закупки».

Фирма также попросила сотрудников УФАС обратить внимание на то, что «Дорожная служба» якобы намерена приобрести указанные стройматериалы у другой конкретной фирмы, причем по более высокой цене. Теперь антимонопольщикам предстоит выяснить, кто в данной ситуации прав, а кто – нет. Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции разбирательство пройдет в режиме видеоконференцсвязи.

ИА «Орелград»