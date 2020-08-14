Орловцам посоветовали не жертвовать на Церковь через интернет

Сеть наводнили сайты, не имеющие к РПЦ никакого отношения.

Орловская митрополия РПЦ разместила на своем официальном сайте предостережение, адресованное гражданам. Его автором является синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ, который предостерегает жителей от пользования рядом сайтов.

Речь идет об интернет-ресурсах, которые собирают пожертвования на Церковь. Митрополия даже опубликовала список таких порталов, всего их 15. Эти ресурсы не имеют официального отношения к Русской Православной Церкви, хотя некоторые из них без официального согласия используют название Церкви в доменных именах, «что должно стать предметом проверки с точки зрения законности».

«В период эпидемии и режима самоизоляции многие верующие пользуются возможностью дистанционного заказа треб, жертвуя средства на храмы и монастыри, что имеет огромное значение для материального обеспечения их деятельности, выплаты зарплаты священникам и церковным служащим, — говорится в сообщении. — На этом фоне проблема мошенничества в Сети стала особенно актуальной».

Авторы предостережения отмечают, что сомнительных ресурсов в интернете становится все больше. Более того, начали появляться и мобильные приложения, предлагающие заказ треб в храмах и собирающие пожертвования. Причем такие услуги оказываются за комиссионное вознаграждение, размер которого скрыт от жертвователя и может достигать 20 и более процентов от переводимой суммы.

«Это означает, что значительная часть средств жертвователя уходит на содержание посреднической организации, которая оказывает подобную услугу, — говорится в сообщении РПЦ. — Такими организациями являются различные индивидуальные предприниматели, фонды, а также некоторые СМИ».

Орловцам напомнили о том, что в РПЦ сбор средств верующих производится только с письменного благословения Священноначалия. Общецерковные сборы проводятся, как правило, Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению.

Что касается сомнительных сайтов, о которых говорится в предостережении, тот тут Церковь проявляет осторожность. В мошенничестве их пока никто не обвиняет, так как подтверждения этому нет. В то же время Церковь предупреждает потенциальных жертвователей о том, что она «не может нести никакой ответственности за то, что все поданные верующими записки и пожертвования дойдут до храмов, которые указаны этими сервисами в качестве адресатов». Кроме того, РПЦ не удалось найти никакой публичной финансовой отчетности данных организаций.

ИА «Орелград»