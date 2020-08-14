Орловская прокуратура проверяет ролик, на котором сверстницы избивают школьницу

14.8.2020 | 13:13 Новости, Происшествия

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Даст оценку инциденту и полиция.

В Сети появился ролик, на котором школьницы бьют по лицу ровесницу. На записи постоянно слышен мат, кто-то из несовершеннолетних курит.

Видео разместили в группе «Ливны» соцсети «ВКонтакте». «Вот такие подростки, а если быть точнее звери живут в нашем городе… накинулись на девочку толпой снимая все на видео и распространяя потом между собой. родители обратите на это внимание!» — подписал пост пожелавший остаться анонимным автор (орфография и пунктуация сохранены, — прим.ред.)

В комментариях к посту пишут, что девочку «наказали из-за слухов». А администраторы паблика жалуются, что «героини» сюжета угрожают им за то, что опубликовали видео публично. «Есть ли тут юристы? А то нам в личку пишут, угрожают, эти малолетки. Учитывая наш небольшой город и братьев со сватьями во всех структурах. Короч) Мы что-то противозаконное сделали опубликовав это?» — написал в комментарии кто-то из администраторов группы (орфография и пунктуация сохранены, — прим.ред.).

Попавшим в свободный доступ видео уже заинтересовались в полиции и прокуратуре. По информации пресс-службы УМВД по Орловской области, Ливенский отдел МВД России проводит проверку. Сообщается, что полицейские уже установили личность всех, запечатленных на видеозаписи, устанавливают обстоятельства произошедшего. Обещают дать оценку не только действиям подростков, но и выполнению их родителями обязанностей по воспитанию.

О начатой проверке сообщили и в прокуратуре Орловской области. По ее результатам обещают принять меры реагирования.

ИА «Орелград»

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