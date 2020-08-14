Под Орлом автомобиль слетел с трассы

14.8.2020 | 11:53 Новости, Происшествия

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Есть пострадавшие.

В четверг, 13 августа, в ДТП в Малоархангельском районе пострадали два человека.

Авария произошла около 21.30 на 11 километре трассы Глазуновка — Малоархангельск – Колпны – Долгое. 21-летний водитель «ЗАЗ Шанс» двигался со стороны Малоархангельска по направлению Глазуновки.

Как пояснили в пресс-службе регионального УГИБДД, в какой-то момент молодой человек не справился с управлением, машина оказалась в кювете с противоположной стороны дороги и опрокинулась.

В результате аварии водитель и пассажир машины получили травмы, рассказали в ведомстве.

ИА «Орелград»

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