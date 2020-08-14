Под Орлом девушку на иномарке остановил дорожный знак

14.8.2020 | 12:15 Новости, Происшествия

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Машина слетела с трассы и уперлась в указатель границ района.

В Болховском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал не только человек, но и…дорожный знак. 13 августа иномарка врезалась в указатель «Болховский район».

Как пояснили в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, 20-летняя девушка за рулем «Шкоды Фабиа» двигалась по трассе Калуга – Перемышль –Белев – Орел. Около 22.00 в районе 177 км пути она не справилась с управлением, съехала с дороги в кювет, где врезалась в дорожный знак.

Сообщается, что в результате ДТП водитель получила травмы.

ИА «Орелград»

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