Выявленные КСП нарушения на 189 млн рублей назвали техническими

Контрольно-счетная палата рассказала депутатам о земельных нарушениях.

Как сообщает пресс-служба Орловского облсовета народных депутатов, на заседании комитета по экономической политике депутаты рассмотрели вопрос о результатах проверки областного департамента государственного имущества и земельных отношений. Ее провела Контрольно-счетная палата региона. Аудиторы, в частности, проверили эффективность реализации полномочии в сфере управления земельными ресурсами Орловской области.

Перед депутатами выступила начальник отдела контроля в сфере межбюджетных отношений, инспектор КСП Ирина Лисицкая. По ее словам, все замечания имеют технический характер и не наносят ущерба региональному бюджету. При этом из отчета КСП следует, что в ходе проверки были установлены нарушения ФЗ «О бухгалтерском учете» и инструкций по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности на сумму 189,871 миллиона рублей.

Было установлено, что внесение изменений в сведения об объектах учета в реестр осуществлялось несвоевременно, не обеспечивалось отражение в реестре актуальных сведений о кадастровой стоимости земельных участков. Так, департаментом к бюджетному учету не был принят 21 земельный участок кадастровой стоимостью 7,976 миллиона рублей, хотя эта земля была учтена в реестре в составе имущества казны. Также было выявлено несоответствие данных бюджетного учета казны и реестра по кадастровой стоимости 19 земельных участков на сумму 1,96 миллиона рублей.

В отчете также указано, что инвентаризация земельных участков была проведена формально, «не путем реального сопоставления данных реестрового учета с данными бухгалтерского учета». Результаты этой инвентаризации аудиторы назвали недостоверными, так как не были зафиксированы отклонения данных бухгалтерского учета земельных участков (по их количеству и стоимости) от реестрового учета.

Кроме того, в ходе выборочной проверки заключенных департаментом договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности Орловской области, были установлены случаи их использования при отсутствии правовых оснований. Напомним, информация о результатах этой проверки была направлена в прокуратуру Орловской области.

ИА «Орелград»