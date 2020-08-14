За вспышку COVID-19 в Богдановском доме-интернате накажут руководство

14.8.2020 | 11:39 Новости, Общество

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Предварительно установлено, что в «закрытом» орловском соцучреждении не в полной мере соблюдали санитарные правила.

Руководство и сотрудники Богдановского дома-интернета для стариков и инвалидов в Урицком районе нарушали закрытый режим работы. Таковы предварительные результаты проверки причин вспышки коронавируса в учреждении. О них рассказала первый замгубернатора Орловской области Валентина Нордстрем.

Проверка, напомним, проводится по поручению главы региона. Как уже писал «Орелград», вспышку коронавируса зафиксировали в доме престарелых 9 августа. Интернат работал в закрытом режиме: сотрудники заступали на вахты, пройдя тесты на коронавирус. Постояльцев официально никуда не выпускали.

-Промежуточные итоги ведомственной проверки показали, что руководством и сотрудниками учреждения не в полной мере соблюдались правила санитарно-эпидемиологической безопасности, имели место факты нарушения закрытого режима работы. По завершению проверки будет рассмотрен вопрос о привлечении должностных лиц учреждения к дисциплинарной ответственности. Окончательные итоги станут известны после завершения проверки Роспотребнадзора, — рассказала Нордстрем.

В чем именно проявились нарушения со стороны руководства и персонала, чиновник не уточнила.

Замгубернатора также отметила, что ситуация со статистикой по заболеванию новой коронавирусной инфекцией в регионе стабилизируется. Последние дни наблюдается стабильное снижения выявленных случаев.  «102 человека во вторник, вчера —  80, сегодня — 60. Резкий рост, который мы наблюдали, был связан именно со вспышкой в Богдановском доме-интернате. Продолжаю держать ситуацию на личном контроле», — сказала Нордстрем.

ИА «Орелград»

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