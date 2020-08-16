Клычков объяснил, как надо искать оставшиеся с войны боеприпасы

Губернатор утвердил «методичку» по предотвращению взрывов.

Губернатор Андрей Клычков издал постановление о взаимодействии органов управления и сил по предотвращению и ликвидации ЧС, связанной с обнаружением взрывоопасных предметов (ВОП) времен Великой Отечественной войны «на земной поверхности». Он также утвердил соответствующее положение, которым, видимо, должны руководствоваться все заинтересованные службы. Впрочем, губернаторская методичка получилась не очень длинной – она заняла всего одну страницу.

Так, Клычков рекомендовал областному отряду аварийно-спасательной и противопожарной службы обеспечивать проведение работ по изъятию и уничтожению ВОП в случае, если обнаруженные взрывоопасные предметы представляют опасность для жизни и здоровья граждан. Впрочем, орловские спасатели и так занимаются этим ежедневно.

Например, по данным Главного управления МЧС, только за прошедшие сутки в Орловской области сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы работали в трех районах. В Колпнянском районе они изъяли две банки пороха, четыре минометные мины калибра 82 мм и четыре 50-мм минометные мины. В Малоархангельском и Ливенском районах было обезврежено по одной минометной мине калибра 82 мм.

Но вернемся к методичке. Клычков рекомендовал главам муниципальных районов и городских округов Орловской области ежегодно к 1 декабря уточнять «участки местности» на подведомственной им территории «для обследования на наличие взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны», а также подавать заявки на проведение работ по очистке местности от ВОП в военкоматы.

Руководителям организаций всех форм собственности губернатор рекомендовал проводить обследование на наличие ВОП участков территорий, предназначенных для дорожного, коммерческого, промышленного и гражданского строительства, а также прокладки трубопроводов.

Клычков велел «в случае обнаружения ВОП на территории населенных пунктов, объектов экономики и инфраструктуры обеспечивать незамедлительное представление информации об обнаруженных взрывоопасных предметах в Главное управление МЧС и военный комиссариат Орловской области». Департаменту здравоохранения предписано организовывать медицинское обеспечение при транспортировке и уничтожении боеприпасов.

Согласно методичке срочная заявка от населения, органов местного самоуправления, организаций, учреждений и предприятий о ликвидации ВОП должна подаваться в письменной форме в уполномоченное учреждение. В ней необходимо указать ФИО заявителя, если это простой гражданин, либо полное наименование и юридический адрес организации, место обнаружения ВОП и его идентификацию (по возможности). Также в заявке должны присутствовать контактные и «иные данные» заявителя.

ИА «Орелград»