Орловцы стали активнее искать личной встречи с налоговиками

16.8.2020 | 14:28 Новости, Общество

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Сервис предварительной записи стал вдвое популярнее.

Как сообщили в пресс-службе управления ФНС России по Орловской области, в период пандемии новой коронавирусной инфекции некоторые онлайн-сервисы этого ведомства стали гораздо популярнее. Всего налоговики предлагают их клиентам более 60-ти.  На текущий момент в лидеры выбился сервис «Онлайн-запись на прием в инспекцию». С его помощью можно записаться на прием за две недели до визита.

«Сервис доступен для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, — пояснили в управлении ФНС. — В период распространения новой коронавирусной инфекции этот электронный помощник стал особенно актуальным, ведь он помогает сократить максимальное время нахождения в инспекции благодаря приоритетному порядку обслуживания лиц воспользовавшихся им».

В текущем году количество орловцев, воспользовавшихся этим сервисом, увеличилось более чем вдвое. Сообщается, что только в МРИ ФНС России № 4 по Орловской области за 7 месяцев налогоплательщики записались на прием 772 раза. Это на 307 записей больше, чем годом ранее. В список самых востребованных интернет-сервисов налоговой службы также вошли дистанционные прием деклараций по форме 3-НДФЛ, урегулирование задолженности и постановка на учет (получение ИНН).

«На данный момент большинство вопросов можно решить без посещения налоговой инспекции, воспользовавшись личным кабинетом или другими официальными интерактивными сервисами ФНС России», — напомнили при этом в налоговой службе.

ИА «Орелград»

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