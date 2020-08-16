Орловским талантам без правильной гражданской позиции денег не дадут

Андрей Клычков установил новые правила поощрения молодежи.

Правительство Орловской области в лице его главы Андрея Клычкова утвердило положение конкурсном отборе талантливой молодежи. Проводиться он теперь будет по новым правилам и по новым критериям. Согласно документу ежегодно в регионе будет учреждаться 12 денежных поощрений губернатора. Размер каждого из них составит 20 тысяч рублей. Всего предусмотрено пять различных номинаций.

Так, по две губернаторских премии будут выдавать победителям номинаций «Социально значимая и общественная деятельность», «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность» и «Профессиональное мастерство». По три премии предусмотрено для победителей в номинациях «Художественное творчество» и «Любительский спорт».

Денежное поощрение губернатора положено «талантливым молодым людям, достигшим значительных результатов в науке, образовании, искусстве и спорте». Таковыми будут признаваться победители различных конкурсов, соревнований и олимпиад муниципального и регионального уровня. Возраст участников конкурсного отбора установлен в пределах от 14 до 25 лет.

Интересно, что повторно участвовать в конкурсе победителям можно, но не ранее чем через 3 года после победы. Однако к конкурсу не допустят тех, кто в течение 2 последних лет получил аналогичное денежное поощрение «для поддержки талантливой молодежи в соответствии с правовыми актами Российской Федерации».

Заявки на участие начнут принимать уже в сентябре. Помимо документов, подтверждающих регалии, потребуется представить «отзыв педагога, наставника и иных лиц о творческих достижениях участника конкурсного отбора». А в случае спортсменов придется представить еще и копию протокола выступления на соревнованиях. Также потребуется характеристика с места учебы или работы.

Однако этим областные власти не ограничились. Видимо, поощрение достижений они решили связать с патриотическим воспитанием, убив тем самым для себя сразу двух зайцев. Дело в том, что желающим получить губернаторскую премию придется ко всему прочему написать эссе на тему «Моя гражданская позиция».

ИА «Орелград»