Под Орлом закрыли дело о гибели велосипедиста

16.8.2020 | 8:36 Новости, Происшествия

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Виновник смертельного ДТП отделался судебным штрафом.

Уголовное дело о смертельном ДТП еще в июле поступило на рассмотрение в Орловский районный суд. Однако вместе с материалами  поступило и ходатайство старшего следователя ОЗО СУ УМВД о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Само дело было возбуждено в отношении нигде не работающего жителя Орловской области, который на автомобиле «Нисан Патифиндер» сбил велосипедиста. Как следует из материалов, дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Орел-Гать-Лаврово-Редькино. Иномарка около 22 часов вечера двигалась по трассе со скоростью около  100 км/ч.

Водитель не затормозил, увидев двигавшегося попутно по проезжей части велосипедиста. Иномарка сбила последнего. От полученных в ДТП травм он скончался. Действия водителя органом предварительного следствия были квалифицированы по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Однако в суде следователь пояснил, что обвиняемый ранее не был судим и в полном объеме возместил вред родственнице погибшего.  Прокурор ходатайство следователя поддержал и предложил назначить меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 250 тысяч рублей. В результате суд вынес постановление о прекращении уголовного дела. Размер штрафа водителю он установил в 120 тысяч рублей, которые необходимо выплатить в доход государства в течение 90 дней.

ИА «Орелград»

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