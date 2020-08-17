Клычков ввел карантин в орловском городе

Ограничительные меры введены из-за бешенства.



Губернатор Орловской области Андрей Клычков издал указ об установлении ограничительных мероприятий по бешенству животных. Решение принято на основании представления регионального управления ветеринарии. Карантин введен в поселке городского типа Верховье.

Эпизоотическим очагом по бешенству животных признана территория личного подсобного хозяйства на улице Ломоносова. Сам поселок признан неблагополучным пунктом по этому заболеванию. Часть улиц, прилегающих к эпизоотическому очагу, стали угрожаемой зоной по бешенству животных. Там будут проведены необходимые мероприятия.

Напомним, бешенство является заболеванием, общим для человека и животных. Инфицирование может произойти при укусе. Для животных заболевание практически в 100 случаев заканчивается летальным исходом. У человека болезнь лечится, но курс лечения может быть длительным и довольно некомфортным.

Введенный карантин будет отменен только по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством и лишь при условии выполнения запланированных противоэпизоотических и профилактических мероприятий.

ИА «Орелград»