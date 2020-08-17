Клычков ввел карантин в орловском городе

17.8.2020 | 16:26 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Ограничительные меры введены из-за бешенства.


Губернатор Орловской области Андрей Клычков издал указ об установлении ограничительных мероприятий по бешенству животных. Решение принято на основании представления регионального управления ветеринарии. Карантин введен в поселке городского типа Верховье.

Эпизоотическим очагом по бешенству животных признана территория личного подсобного хозяйства на улице Ломоносова. Сам поселок признан неблагополучным пунктом по этому заболеванию. Часть улиц, прилегающих к эпизоотическому очагу, стали угрожаемой зоной по бешенству животных. Там будут проведены необходимые мероприятия.

Напомним, бешенство является заболеванием, общим для человека и животных. Инфицирование может произойти при укусе. Для животных заболевание практически в 100 случаев заканчивается летальным исходом. У человека болезнь лечится, но курс лечения может быть длительным и довольно некомфортным.

Введенный карантин будет отменен только по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством и лишь при условии выполнения запланированных противоэпизоотических и профилактических мероприятий.

ИА «Орелград»

 

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования