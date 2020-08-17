Орел, Мценск и Ливны объединили в «Бирюзовое кольцо»

17.8.2020 | 9:29 Новости, Общество

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Орловские чиновники решили создать местный бренд по аналогии с популярным туристическим маршрутом «Золотое кольцо России».

В Орловской области придумали туристический маршрут по аналогии с «Золотым кольцом». Орловское «кольцо» назвали «Бирюзовым», так как оно охватывает старинные города, стоящие на берегах рек. О развитии регионального бренда «Бирюзовое кольцо России» говорили на совещании в областной администрации. Как пояснили в пресс-службе облправительства, создавая новый бренд, область пытается заручиться поддержкой в рамках нового нацпроекта.

И. о. руководителя департамента по проектам развития территорий Андрей Карпов рассказал, идея «Бирюзового кольца России» родилась благодаря участникам проектных команд малых городов Орловщины, которые готовили проекты развития территорий на один из федеральных конкурсов.

— Бренд объединил древние города орловского края, стоящие на исконных реках Среднерусской возвышенности: Орел, Ливны, Мценск, Болхов, Дмитровск, Малоархангельск, Новосиль. Каждый из городов обладает пока недооцененным туристами памятниками архитектуры и природы, легендами и преданиями, прекрасными ландшафтами и пейзажами, богатым и разнообразным уходящим в глубины веков историко-культурным наследием.

Судя по карточкам из презентации, в маршрут объединили все, что только есть известного в Орловской области. Так, орловский «Дом Лизы Калитиной» соседствует со зданием коммерческого банка, а наряду с реальными историческими памятниками гостям области предложат посмотреть «легендарные» места: например, «место событий, которые легли в основу комедии «Ревизор» и «место битвы Ильи Муромца с Соловьем Разбойником».

Орловские чиновники стремятся скорее «брендировать» маршрут, так как в следующем году может появиться новый национальный проект — «Туризм и индустрия гостеприимства». Сообщается, что те регионы, которые начнут заранее готовиться к реализации мероприятий нацпроекта, смогут привлечь дополнительные ресурсы.

— Федеральные эксперты положительно оценили потенциал туристского бренда «Бирюзовое кольцо России», предложив поддержку в его продвижении за пределами Орловской области, — рассказали в пресс-службе облправительства.

ИА «Орелград»

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