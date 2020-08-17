Орловщина оказалась в хвосте рейтинга доступности бензина

17.8.2020 | 11:52 Новости, Общество

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На среднюю зарплату можно купить всего 618 литров АИ-92

Орловская область заняла 71-е место в рейтинге регионов России по доступности бензина для населения, который составило РИА Новости. На среднюю орловскую зарплату можно купить только 618 литров топлива марки АИ-92.

В лидерах по доступности бензина оказался Ямало-Ненецкий автономный округ: там на одну зарплату можно купить 2160 литров АИ-92. Цена топлива в ЯНАО дешевле, чем на Орловщине – 41,75 рубля за литр против 43,05 рубля. Москва в рейтинге заняла второе место – житель столицы может позволить себе 1939 литров бензина в месяц.

Самым недоступным бензин оказался на Кавказе: в Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Дагестане, а также в Ивановской области.

ИА «Орелград»

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