Под Орлом «Кадиллак» снес электрический столб

В аварии пострадал 4-летний ребенок.

Вчера, 16 августа около 05.30 на трассе М-2 «Крым» произошла авария. «Кадиллак» с московскими номерами слетел с дороги и снес опору электроосвещения.

Как пояснили в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, 61-летний мужчина за рулем иномарки двигался со стороны Орла в сторону Москвы. Примерно на 329 км пути он «не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения и допустил съезд в кювет», рассказали в ведомстве. Не исключено, что сойти с трассы машину вынудил какой-то другой участник дорожного движения: на фото с места происшествия видно, что ДТП произошло в районе действия знака «Обгон запрещен». Водитель «Кадиллака» мог неудачно «посторониться», пропуская машину, завершающую маневр.

Слетев с трассы, иномарка снесла опору освещения и оказалась в кювете.

Сообщается, что в аварии пострадали пассажиры автомобиля: 4-летний мальчик, 38-летняя женщина и 56-летний мужчина. Они получили травмы.

ИА «Орелград»