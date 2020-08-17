Сотрудники Орелстата получат приборы для отпугивания собак

17.8.2020 | 13:27 Новости, Общество

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На орловских сотрудников ведомства распределят чуть больше двух десятков устройств.

Сотрудникам Орелстата раздадут 22 прибора для отпугивания собак для проведения «выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2021 года». Всего Росстат готов потратить 5,3 млн рублей на закупку  2 500 отпугивателей, которые раздаст своим сотрудникам, рассказали «Открытые медиа».

Приборы служба намерена отправить в территориальные органы Росстата в каждом регионе России, следует из техзадания электронного аукциона. Росстат проводит выборочное наблюдение доходов населения ежегодно во всех регионах России, однако отпугиватели собак для него служба закупает впервые, рассказали в ведомстве.

Сообщается, что каждый интервьюер в ходе исследования опрашивает 24 домохозяйства. Росстат ранее уже сталкивался со случаями нападения собак на интервьюеров, объяснил СМИ представитель ведомства.

При этом использование отпугивателей собак в ходе Всероссийской переписи населения пока не планируется.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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