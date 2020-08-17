Сотрудники Орелстата получат приборы для отпугивания собак

На орловских сотрудников ведомства распределят чуть больше двух десятков устройств.

Сотрудникам Орелстата раздадут 22 прибора для отпугивания собак для проведения «выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2021 года». Всего Росстат готов потратить 5,3 млн рублей на закупку 2 500 отпугивателей, которые раздаст своим сотрудникам, рассказали «Открытые медиа».

Приборы служба намерена отправить в территориальные органы Росстата в каждом регионе России, следует из техзадания электронного аукциона. Росстат проводит выборочное наблюдение доходов населения ежегодно во всех регионах России, однако отпугиватели собак для него служба закупает впервые, рассказали в ведомстве.

Сообщается, что каждый интервьюер в ходе исследования опрашивает 24 домохозяйства. Росстат ранее уже сталкивался со случаями нападения собак на интервьюеров, объяснил СМИ представитель ведомства.

При этом использование отпугивателей собак в ходе Всероссийской переписи населения пока не планируется.

ИА «Орелград»