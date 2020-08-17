Стало известно, как в Орловской области будут бороться с бедностью

Областные власти утвердили программу «борьбы с бедняками».

Правительство Орловской области утвердило региональную программу «Снижение доли населения с доходами ниже величины прожиточного минимума» на 2021-2024 годы. Она подготовлена во исполнение указа президента от 21 июля 2020 года «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Общее методическое руководство работой по реализации региональной программы будет осуществлять Министерство труда и социальной защиты РФ.

В числе основных мероприятий, направленных на снижение уровня бедности, в данной программе предусматривается поиск работы (финансирование по данному направлению составит 72,8 тысячи рублей), прохождение профессионального обучения или получение дополнительного профессионального образования (100 тысяч), осуществление предпринимательской деятельности (250 тысяч), ведение личного подсобного хозяйства (100 тысяч) и преодоление трудной жизненной ситуации (130 тысяч рублей).

Величина прожиточного минимума представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины, включающей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, а также обязательные платежи и сборы. Она определяется властями регионов. В Орловской области за I квартал 2020 года величина прожиточного минимума на душу населения сложилась в размере 10 071 рубль. Среднедушевые денежные доходы населения Орловской области, по данным Орелстата, на 1 января 2020 года составили 26 076,9 рубля в месяц.

Также в программе говорится, что соотношение среднедушевых денежных доходов населения с величиной прожиточного минимума на начало 2020 года составило 257,6 процентов, среднемесячной номинальной начисленной зарплаты с величиной прожиточного минимума трудоспособного населения – 273,2 процента, среднего размера назначенных пенсий с величиной прожиточного минимума пенсионера – 162,6 процента. Уровень бедности, по предварительным расчетам, в Орловской области составляет 13,7 процента.

ИА «Орелград»