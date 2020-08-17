В аварии под Орлом погибла женщина

Еще двое пострадали.
Вчера, 16 августа на трассе Орел-Тамбов произошло смертельное ДТП. В столкновении двух иномарок погибла 45-летняя женщина, еще двое пострадали.
Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, ДТП случилось около 16.30 в районе 44 километра трассы.
34-летний водитель «Фольксваген Поло» двигался в сторону Орла. Именно он, по данным ведомства, допустил столкновение с «Шевроле», который ехал по встречной полосе.
Сообщается, что в результате ДТП водитель и 19-летняя пассажирка «Шевроле» получили травмы. Еще одна женщина, которая ехала в этой иномарке, погибла на месте происшествия.
ИА «Орелград»