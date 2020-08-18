Под Орлом отец и сын из Брянска восстанавливают церковь

После того, как о них рассказал известный блогер, реставраторам стали поступать пожертвования.

В селе Алексеевка Покровского района отец и сын из Брянска восстанавливают Трехсвятительскую церковь. Здание, построенное двести лет назад, заброшено с начала прошлого века. Но благодаря надежной основе его еще вполне можно, уверены мастера.

Кто именно организовал работы по восстановлению церкви, не понятно. «Работают, можно сказать, бесплатно» — рассказал о семейном подряде Алексей Ушаков, блогер из Бугуруслана, автор цикла «Заброшенная Россия». Отец и сын работают здесь уже второй год.

Церковь в стиле ампир в селе Алексеевка (старое название – Липовка) была построена в начале 19 века при князе Алексее Куракине. Здание не было разрушено ни в послереволюционный годы, ни во время Великой Отечественной войны. Говорят, в алтаре храма фашисты в 1942 году расстреливали пленных солдат. По свидетельству местных жителей, растеривали в первую очередь литовцев, которые воевали на стороне нашей армии. В память о погибших Литовская диаспора после войны хотела восстановить храм, так на православной церкви появились католические кресты, рассказал блогер.

После репортажа, который он снял и опубликовал на своем канале, подписчики блогера начали перечислять деньги на восстановление церкви. Как сообщил Алексей, уже перечислено около 15 тысяч рублей. На эти деньги купили цемент.

На YouTube-канале Ушакова есть и другие ролики, посвященные Орловской области. Один из последних – о воссоздании церкви в селе Калинино Ливенского района.

ИА «Орелград»