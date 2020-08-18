Под Орлом пьяный тракторист сбил мотоциклиста

18.8.2020 | 11:51 Новости, Происшествия

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Оба водителя ездили без прав.

В деревне Нижнее Архарово Малоархангельского района вчера вечером, около 20.00 произошло ДТП. Пьяный 18-летний местный житель на тракторе сбил мотоцикл.

ЧП произошло в районе дома №3 на улице Молочной, рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. На мотоцикле «Восход» ехал 24-летний молодой человек с 26-летним пассажиром. Оба получили травмы.

Сообщается, что ни у тракториста, ни у мотоциклиста водительских прав нет, а двухколесное средство даже не зарегистрировано должным образом.

ИА «Орелград»

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