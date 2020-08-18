В Орле открыли клеточную лабораторию

Официальное открытие лаборатории прошло в ОГУ.

Как сообщили в Орловском государственном университете имени Тургенева, речь идет о лаборатории клеточной физиологии и патологии. Она была создана в ОГУ в рамках программы «мегагрантов» правительства РФ. Напомним, университет занимается исследовательским проектом «Митохондрии как мишени в механизме нейродегенеративных заболеваний».

На церемонии открытии присутствовали заведующий лабораторией Андрей Абрамов, руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков, а также депутат Госдумы Ольга Пилипенко.

В вузе отметили, что лаборатория оснащена высокотехнологичным оборудованием, соответствующим международным стандартам. В частности, здесь установлен один из мощнейших в России конфокальных микроскопов Carl Zeiss LSM 900 Airyscan 2. Кстати, сама лаборатория создана на базе научно-технологического центра биомедицинской фотоники. После открытия члены проекта показали гостям свои текущие разработки.

ИА «Орелград»