В Орле женщина застукала вора в своей квартире

Преступника задержали муж и родственник потерпевшей.

Северный районный суд города Орла вынес обвинительный приговор по делу о покушении на кражу чужого имущества. Перед ним предстал мужчина, который отказывался признать вину и выдавал одну версию за другой. Было установлено, что он вошел в подъезд многоквартирного дома. Злоумышленник поднялся на верхний этаж, а затем начал спускаться по лестнице, присматриваясь к дверям. Его интересовали не запертые двери.

Вход в одну из квартир оказался свободным. Вор открыл дверь и на цыпочках вошел в коридор. Там он увидел женскую сумочку, залез в нее и взял кошелек, в котором находилось 3000 рублей. В этот момент из комнаты на шорох вышла хозяйка. Заметив вора, она закричала. Тот испугался и убежал, бросив кошелек.

Тем временем в погоню за ним бросились муж потерпевшей и родственник, зашедший к ним в гости. Они догнали злоумышленника на улице и удерживали его до приезда полиции. Задержанный буквально сыпал версиями. Согласно одной из них он снимает квартиру в этом же доме, но просто перепутал этаж и по ошибке зашел в чужое жилище. По другой версии, он является мастером и обходил квартиры, интересуясь, не нужен ли кому ремонт.

Суд изучил личность подсудимого. Оказалось, что ранее он не был судим, на учете в полиции и у врача-психиатра не состоит. Однако выяснилось, что он находился под диспансерным наблюдением у врача-нарколога и страдал расстройством личности. Кстати, несмотря на такое заболевание, он по-прежнему водит автомобиль. В ходе обыска в его машине был обнаружен целый набор матерчатых перчаток. В таких же перчатках он проник в чужую квартиру.

Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 6 месяцев условно. Испытательный срок, в течение которого осужденный своим поведением должен доказать исправление, составит 3 года.

ИА «Орелград»