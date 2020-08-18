Жители Орла заплатили на 1 млрд рублей налогов больше, чем год назад

В областном центре зафиксировали рост налоговых платежей.

За 7 месяцев 2020 года в городе Орле было собрано более 9,2 миллиарда рублей налогов. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФНС России. Жители и предприятия областной столицы значительно увеличили объемы платежей. По данным налоговиков, в консолидированный бюджет поступило на 12,1 процента, или на 992,4 миллиона рублей больше, чем годом ранее.

«В федеральный бюджет собрано свыше 2,4 миллиарда рублей, или 167,2 процента к уровню прошлого года с ростом на 981,3 миллиона рублей, — пояснили в управлении ФНС. — Основной рост традиционно сложился по НДС, платежи которого возросли в 1,8 раза, или на 909,2 миллиона рублей к прошлому году и составили чуть более 2 миллиардов рублей».

В территориальный бюджет жители Орла заплатили свыше 6,7 миллиарда рублей, что превысило показатель аналогичного периода прошлого года на 11,1 миллиона. Специалисты отмечают, что объем поступлений по налогу на прибыль возрос на 82,8 миллиона рублей и в целом превысил 1,6 миллиарда. Однако главным источником бюджетных поступлений по-прежнему является налог на доходы физических лиц. В этом году платежи по нему уже превысили 3,3 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым годом они выросли на 32,4 миллиона.

Отметим, что в бюджет самого города поступило всего 961,4 миллиона рублей, то есть примерно 10 процентов от всех собранных налогов.

ИА «Орелград»