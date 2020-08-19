Число погибших от коронавируса на Орловщине достигло 100

Еще один пациент скончался от COVID-19.

Число погибших от коронавирусной инфекции в Орловской области достигло 100, сообщили в федеральном оперативном штабе. За прошедшие сутки скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом.

Вместе с тем за день зарегистрировали 41 новый случай COVID-19, общее число достигло 6520. Выздоровели 4986 человек (+45 за сутки).

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 937 321. За сутки диагноз подтвердился еще у 4828 больных во всех регионах страны. С начала пандемии выздоровели 749 423 человек, умерли 15 989.

ИА «Орелград»