Число погибших от коронавируса на Орловщине достигло 100

19.8.2020 | 10:25 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Еще один пациент скончался от COVID-19.

Число погибших от коронавирусной инфекции в Орловской области достигло 100, сообщили в федеральном оперативном штабе. За прошедшие сутки скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом.

Вместе с тем за день зарегистрировали 41 новый случай COVID-19, общее число достигло 6520. Выздоровели 4986 человек (+45 за сутки).

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 937 321. За сутки диагноз подтвердился еще у 4828 больных во всех регионах страны. С начала пандемии выздоровели 749 423 человек, умерли 15 989.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования