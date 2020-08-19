Орловцу грозит 7 лет тюрьмы за онлайн-терроризм

Дело рассмотрит 2-й Западный окружной военный суд.

Прокуратура области направила в суд уголовное дело жителя Орла, обвиняемого в публичном оправдании терроризма и призывах к терактам. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Мужчина разместил в сети «Интернет» в свободном доступе для неограниченного числа лиц публикации, содержащие публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности», — говорится в сообщении.

Дело орловца рассмотрит 2-й Западный окружной военный суд. В прокуратуре напомнили, что максимальный срок по статье о пропаганде терроризма – 7 лет тюрьмы.

ИА «Орелград»