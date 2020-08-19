Пилипенко оказалась самой бедной из депутатов ГД от Черноземья

Впрочем, второй «орловский» представитель в нижней палате тоже не числится в списках богатых.

Депутат Госдумы от Орловской области Ольга Пилипенко оказалась самой небогатой среди коллег из Черноземья. По итогам 2019 года она задекларировала наименьшие доходы. Впрочем, по сравнению с 2018 годом Пилипенко все-таки стала богаче, а вот ее супруг из декларации пропал.

Ольга Пилипенко в 2019 году заявила 4,6 млн рублей против 3,4 млн в 2018-м. В основном ее доход сложился из зарплаты на посту ректора Орловского госуниверситета. В собственности Пилипенко нет автомобилей. Депутат задекларировала квартиру на 73 кв. м и долю в еще одной квартире площадью 64,2 кв. м.

В декларации депутата Госдумы нет сведений о супруге, хотя в 2018 году Пилипенко сообщала о муже, за которым числились две иномарки, «Нива», моторная лодка, земельный участок площадью почти 50 соток, гараж и жилой дом на 100 «квадратов».

Второй депутат ГД от Орловской области — Николай Земцов, задекларировал 5,373 млн рублей. В собственности у него — дачный участок площадью 1500 кв.м, квартира 55,7 кв.м. Еще одной квартирой площадью 51,1 кв. м парламентарий владеет пополам с супругой. Депутат имеет автомобиль Renault Duster с прицепом.

ИА «Орелград»