В Орловской области коррупции стало больше

Правоохранители рассказали о росте числа коррупционных дел.

Вопросы борьбы с коррупцией были обсуждены в дистанционном формате членами региональной комиссии. Как сообщили в пресс-службе губернатора, заседание провел глава региона Андрей Клычков. Об успехах в этой сфере участников проинформировали правоохранители. Так, областное УМВД представил заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции Дмитрий Радостин.

Из его доклада следует, что в текущем году сотрудниками правоохранительных органов области было выявлено 33 коррупционных преступления, в том числе 28 по тяжким и особо тяжким составам. При этом в суд было направлено 39 коррупционных уголовных дел (с учетом дел предыдущих лет). Докладчик отметил, что в 2019 года на аналогичную дату в суды было направлено 11 таких дел.

Дмитрий Радостин добавил, что 12 из расследованных уголовных дел были возбуждены по фактам совершения коррупционных преступлений организованными группами. В целом в этом году было выявлено 24 потенциальных коррупционера против 11-ти в 2019 году. На данный момент к уголовной ответственности привлечено пять участников организованных преступных групп.

Свою позицию по данному вопросу изложила и руководитель контрольно-следственного отдела СУ СК России по Орловской области Ольга Попова. По ее словам, в этом году в регионе было возбуждено 24 уголовных коррупционных дела против 9-ти в прошлом году. С обвинительным заключением прокурорам было направлено 13 уголовных дел, что вдвое больше, чем год назад. В суды направлено 8 уголовных дел, год назад их было 5. В настоящий момент в производстве следственного управления находится еще 14 уголовных дел коррупционной направленности.

«По итогам заседания принято решение продолжить взаимодействие органов исполнительной власти с правоохранительными органами по сопровождению национальных проектов, целевых и государственных программ, в том числе реализацию комплекса мер по пресечению коррупционных и иных посягательств на бюджетные средства, выделенные на достижение целей и решение задач нацпроектов, — сообщили в пресс-службе губернатора. — Также будет продолжено межведомственное взаимодействие при расследовании уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности с учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической ситуации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции».

ИА «Орелград»