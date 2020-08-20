Малкин посмотрел на аварийные дома и воззвал к силовикам

Новый прокурор Орловской области наведался в ветхие дома и здания, «пережившие» капремонт.

Прокурор Орловской области Владислав Малкин пообщался с жителями аварийных домов в Орле и проверил, как реализуется программа капремонта. Он не только провел личный прием по видеосвязи, но и, пригласив с собой чиновников, наведался по двум конкретным адресам. По итогам «экскурсии» новый прокурор области пришел к выводу, что работу правоохранительных органов в сфере защиты прав жителей ветхого жилфонда надо активизировать.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, на личный прием по вопросам переселения и капремонта к Малкину записались почти 30 человек. Выслушав их жалобы и вопросы, прокурор посетил дома №15 по Кромскому шоссе (общежитие в аварийном состоянии) и №21 по улице Ленина (капремонт здесь наспех провели к 450-летию Орла, но в основном все капитальные работы свелись к фасадным, но новая штукатурка начала сыпать почти сразу).

В этом визите прокурора сопровождали глава администрации Орла Александр Муромский и замгубернатора по инфраструктуре Игорь Тиньков, а также представитель жилинспекции.

-Прокурор области потребовал от уполномоченных органов принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасного проживания граждан в домах», — сообщает пресс-служба облпрокуратуры. — Владислав Малкин отметил, что итоги приема и выезда свидетельствуют о необходимости активизации работы правоохранительных органов области по защите прав граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилье.

Надзорное ведомство также взялось «помочь» чиновникам повысить эффективности работы в сфере капремонта и переселения из аварийного жилья. Как именно будет выстраиваться это взаимодействие, пока не уточняется.

ИА «Орелград»