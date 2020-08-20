Орловские чиновники должны бизнесу почти 400 млн рублей

20.8.2020 | 17:50 Новости, Экономика

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В прокуратуре назвали это фактором, тормозящим экономический рост.

Областной прокурор Владислав Малкин провел внеочередное заседание общественного Совета по защите прав субъектов малого и среднего бизнеса. Главная тема встречи, на которую пришли и чиновники, и орловские предприниматели — долги по исполненным государственным и муниципальным контрактам.

В пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что в этом году предпринимателям уже выплатили 195 млн задолженности. О каких именно госконтрактах идет речь, не уточняется.
Напомним, примерно такую сумму к концу прошлого года администрация Орла была должна поставщикам школьного питания.

— Вместе с тем, сумма долгов государственных и муниципальных подрядчиков перед предпринимателями по состоянию на сегодняшний день остается значительной и составляет 394 миллиона рублей, — рассказали в ведомстве.

На заседании Малкин подчеркнул, что столь значительная сумма долга говорит о том, что чиновники халатно относятся к исполнению своих обязанностей, тем самым препятствуя развитию бизнеса в регионе, а в целом — экономическому росту. Сообщается, что по отдельным фактам новый прокурор назначил проверки.

ИА «Орелград»

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