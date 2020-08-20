Сотрудник орловского УФСИН пойдет под суд за взятку

20.8.2020 | 9:30 Новости, Происшествия

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Его обвиняют в небескорыстной помощи заключенным.

Бывшего надзирателя Нарышкинской колонии будут судить по уголовному делу о взятке и превышении должностных полномочий. Его обвиняют в том, что за деньги разрешал заключенным чувствовать себя в тюрьме как дома.

По версии следствия, работая в ИК-5 УФСИН России по Орловской области, мужчина приносил заключенным алкоголь, а также пытался пронести на зону мобильные телефоны, на чем и попался.  Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, преступные действия надзирателя пресекли его же коллеги – сотрудники регионального УФСИН.

Сколько денег «заработал» злоумышленник на поставке алкоголя заключенным, не сообщается.

Известно, что уголовное  дело уже направлено  в Урицкий районный суд.

ИА «Орелград»

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