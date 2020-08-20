В Орле 12-летний велосипедист попал под машину

Мальчик не спешился перед «зеброй».

Вчера, 19 августа в ДТП в центре Орла пострадал юный велосипедист. Мальчик «забыл», что переходить дорогу надо спешившись.

Как рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД, авария произошла коло 13.30 в районе дома №45 по улице Тургенева. На 12-летнего велосипедиста наехал «Пежо 408» по управлением 47-летнего мужчины.

Сообщается, что иномарка двигалась по улице Тургенева со стороны улицы Лескова в сторону Октябрьской. В ведомстве уточнили, что мальчик пересекал дорогу на велосипеде на нерегулируемом пешеходном переходе слева направо по ходу движения автомобиля.

Судя по всему, ребенок пострадал не сильно: после осмотра медиков его отпустили на амбулаторное лечение.

ИА «Орелград»