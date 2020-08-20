В Орле на отказавшегося сносить рынок бизнесмена завели дело

20.8.2020 | 12:48 Новости, Общество

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Главе орловской компании грозит реальное лишение свободы.

В Орловской области несговорчивый бизнесмен может попасть под суд. Как сообщили в региональном управлении ФССП России, на него завели уголовное дело по ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).

Речь идет о руководителе одного из местных ООО, который игнорирует требования приставов. Ранее суд рассмотрел гражданское дело, а компания стала одним из участников этого процесса. Ее обязали освободить земельный участок «путем демонтажа сооружений из легких металлоконструкций, составляющих малый рынок». Суд отвел на это определенный срок.

После вступления решения в законную силу было открыто исполнительное производство. Оно находится в Межрайонном отделении судебных приставов по особым исполнительным производствам. Сотрудник этого подразделения, как заверили в УФССП, лично уведомил руководителя организации о том, что исполнительное производство возбуждено, и предупредил его об ответственности за неисполнение решения суда.

«Однако это никак не повлияло на должностное лицо — в установленный срок для добровольного исполнения требования исполнительного документа исполнены не были, — рассказали в УФССП. — В отношении ООО было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, а руководитель коммерческой организации был повторно предупрежден об уголовной ответственности за злостное неисполнение решения суда».

Но и это не возымело действия. Организация вновь отказалась сносить рынок. Директора фирмы привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Поскольку и эта мера результата не принесла, на него было заведено уголовное дело. Отметим, что санкции этой статьи предусматривают наказание от уголовного штрафа в размере до 200 тысяч рублей до реального лишения свободы на срок до 2 лет.

ИА «Орелград»

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