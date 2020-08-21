Орловцы привезли коронавирус из Крыма и Анапы

Из-за них режим ограничений в области грозят продлить.

По меньшей мере 11 орловцев, вернувшиеся с юга, заразились на отдыхе коронавирусом. Об этом рассказал руководитель управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев на заседании регионального оперштаба 20 августа.

Сообщается, что шесть человек привезли COVID-19 из Краснодарского края (они отдыхали в Анапе, Сочи, Ейске и Джемете), еще пять человек – из Крыма (Ялты и других городов).

На заседании оперштаба также обсуждали возможность продления режима ограничений из-за коронавируса. Основная причина – именно высокий риск завоза инфекции орловцами, которые отдыхали в других регионах, а также студентами, вернувшимися к началу нового учебного года, заявил Румянцев.

По мнению главы регионального управления Роспотребнадзора, продлить режим повышенной готовности необходимо как минимум до 15 сентября.

— Вопрос о продлении режима повышенной готовности на сентябрь рассмотрят на заседании рабочей группы, которое состоится на следующей неделе. Решение, которое будет принято профильными структурными подразделениями, вынесут на заседание регионального штаба, — рассказали в пресс-службе областного правительства.

ИА «Орелград»