Под Орлом иномарка сбила юного велосипедиста

Мальчик ехал на красный сигнал светофора.

Вчера во Мценске в ДТП пострадал ребенок. 13-летний мальчик на велосипеде решил переехать дорогу на красный сигнал светофора и попал под колеса иномарки.

Авария произошла около 18.00, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области. 45-летний водитель «Шевроле Круз» двигался по улице Тургенева в направлении улицы Машиностроителей. На регулируемом перекрестке в районе дома № 102 он наехал на 13-летнего мальчика. Тот двигался на велосипеде на запрещающий сигнал светофора, отметили в ведомстве.

Сообщается, что мальчик получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение.

ИА «Орелград»