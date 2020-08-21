Под Орлом иномарка сбила юного велосипедиста

21.8.2020 | 11:40 Новости, Происшествия

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Мальчик ехал на красный сигнал светофора.

Вчера во Мценске в ДТП пострадал ребенок. 13-летний мальчик на велосипеде решил переехать дорогу на красный сигнал светофора и попал под колеса иномарки.

Авария произошла около 18.00, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области. 45-летний водитель «Шевроле Круз» двигался по улице Тургенева в направлении улицы Машиностроителей. На регулируемом перекрестке в районе дома № 102 он наехал на 13-летнего мальчика. Тот двигался на велосипеде на запрещающий сигнал светофора, отметили в ведомстве.

Сообщается, что мальчик получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение.

ИА «Орелград»

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