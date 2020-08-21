В Орле мотоциклист протаранил жилой дом

21.8.2020 | 12:03 Новости, Происшествия

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В аварии пострадали двое.

Вчера, 20 августа около 17.30 в Орле произошло ДТП. Неподалеку от трамвайной остановки напротив кожвендиспансера мотоциклист влетел в стену частного дома.

35-летний мужчина на мотоцикле «Кавасаки» ехал по 1-й Курской со стороны улицы 5-го Августа в направлении улицы Пушкина. Авария произошла в районе дома №34 по Старо-Московской, уточнили в пресс-службе УГИБДД по Орловской области. Мужчина не справился с управлением и врезался в стену дома.

От удара пострадал не только сам водитель, но и его 35-летняя пассажирка. Их обоих отвезли в областную больницу.

ИА «Орелград»

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