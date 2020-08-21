В Орле поддержали законопроект о снижении цен на лекарства

Свои предложения на высший уровень направили орловские медики.

Орловские медики поддержали законопроект «Единой России», который, как пояснили в реготделении этой партии, призван обеспечить снижение цен на лекарства и сделать препараты доступнее. Предусмотренные им новшества помогут ограничить влияние на рынок крупных аптечных сетей и продвигать недорогие отечественные препараты.

Так, по словам, генсовета «Единой России» Андрея Турчака, проектом предложено законодательно установить понятие аптечной сети и ограничить ее долю на рынке в границах одного административно-территориального образования 20 процентами.

«Это позволит не допустить монополизации и, соответственно, должно позитивно сказаться на ценах», — считает Андрей Турчак. Понятие «аптечная сеть» позволит отделить действительно крупные сети, диктующие свои цены, от отдельных аптек. Также авторы документа выступили за ограничение платы за услуги по продвижению лекарств пятью процентами от оборота именно аптечной сети.

«Сегодня по разным оценкам производители платят от 10 до 30 процентов стоимости лекарств в качестве дополнительного вознаграждения аптечным сетям за продвижение своих препаратов. Конечно, так или иначе, все это закладывается в цену для покупателей», — отметил Андрей Турчак.

Кроме того, предлагается обязать аптеки информировать покупателей о наличии российских аналогов зарубежных медицинских препаратов. Орловские медики в целом поддержали эту инициативу и высказали ряд собственных идей. Так, по их мнению, необходимо увеличить бюджетное финансирование, выделяемое на обеспечение граждан льготными лекарствами – в расчете на одного гражданина. Как правило, такие лекарства являются дорогостоящими, а норматив очень низкий.

«Также необходимо актуализировать перечень заболеваний, утвержденных правительством для льготного лекарственного обеспечения и внедрить в практику региональных программ лекарственное обеспечение отдельных категорий больных, включая нозологические формы, не вошедшие в другие категории льготного лекарственного обеспечения», — цитирует орловских медиков реготделение партии.

ИА «Орелград»