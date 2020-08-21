Возбуждено уголовное дело из-за гибели рабочего в поле под Орлом

21.8.2020 | 12:37 Новости, Происшествия

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В Сосковском районе тракторист задавил рабочего.

По факту вчерашней аварии в Сосковском районе в региональном СКР возбудили уголовное дело. Как уже писал «Орелград», тракторист двигался по полю задним ходом и сбил разнорабочего. Тот умер на месте происшествия. Трагедия произошла вблизи деревни Лобынцево.

Как рассказали в пресс-службе силового ведомства, дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. В преступлении обвинили 60-летнего механизатора ООО «Брянская мясная компания». Именно он, по версии следствия, управлял трактором John Deere и наехал задним колесом на 49-летнего подсобного рабочего.

Ведется следствие.

ИА «Орелград»

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