Возбуждено уголовное дело из-за гибели рабочего в поле под Орлом

В Сосковском районе тракторист задавил рабочего.

По факту вчерашней аварии в Сосковском районе в региональном СКР возбудили уголовное дело. Как уже писал «Орелград», тракторист двигался по полю задним ходом и сбил разнорабочего. Тот умер на месте происшествия. Трагедия произошла вблизи деревни Лобынцево.

Как рассказали в пресс-службе силового ведомства, дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. В преступлении обвинили 60-летнего механизатора ООО «Брянская мясная компания». Именно он, по версии следствия, управлял трактором John Deere и наехал задним колесом на 49-летнего подсобного рабочего.

Ведется следствие.

ИА «Орелград»