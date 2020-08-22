Число случаев COVID-19 на Орловщине достигло 6636

За сутки прибавилось 39 больных

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 6636, сообщили в федеральном оперативном штабе. За сутки диагноз подтвердился у 39 человек.

Вместе с тем выздоровел 61 человек, количество победивших вирус выросло до 5160. Число летальных исходов не изменилось — 101.

«В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 951 897 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Выписано за весь период – 767 477. Умерло за весь период – 16 310», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»